Легенда футболу Снейдер організував благодійний матч на підтримку України

Колишній футболіст Веслі Снейдер вирішив доєднатись до допомоги Україні, яка потерпає від російської агресії. Нідерландець організував футбольний матч.

Увесь футбольний світ солідарний із Україною

У нідерландському Утрехті відбувся благодійний поєдинок, у якому зіграв легендарний футболіст Велсі Снейдер. Участь у матчі також взяв українець Євген Левченко.

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Усі виручені кошти були передані безпосередньо Левченку, який використає їх на потреби українських біженців, які через війну з Росією вимушено покинули рідні домівки. Про це повідомила мер Утрехта Шарон Дейксма

Відзначимо, що ініціатором такої зустрічі був якраз Снейдер, який вирішив долучитись до допомоги Україні.



Благодійний матч у Нідерландах / Фото з твітеру Шарон Дейксми



Снейдер допоміг Україні / Фото з твітеру Шарон Дейксми

Що відомо про Веслі Снейдера