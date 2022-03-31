Легенда футболу Снейдер організував благодійний матч на підтримку України

31 березня 2022 , 09:54
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Джерело:

твітер Шарон Дейксма

Колишній футболіст Веслі Снейдер вирішив доєднатись до допомоги Україні, яка потерпає від російської агресії. Нідерландець організував футбольний матч.

Увесь футбольний світ солідарний із Україною

У нідерландському Утрехті відбувся благодійний поєдинок, у якому зіграв легендарний футболіст Велсі Снейдер. Участь у матчі також взяв українець Євген Левченко.

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Усі виручені кошти були передані безпосередньо Левченку, який використає їх на потреби українських біженців, які через війну з Росією вимушено покинули рідні домівки. Про це повідомила мер Утрехта Шарон Дейксма

Відзначимо, що ініціатором такої зустрічі був якраз Снейдер, який вирішив долучитись до допомоги Україні.


Благодійний матч у Нідерландах / Фото з твітеру Шарон Дейксми


Снейдер допоміг Україні / Фото з твітеру Шарон Дейксми

Що відомо про Веслі Снейдера

  • За футбольну кар'єру пограв у Нідерландах, так і за межами країни. Запам'ятався за виступами у Реалі та Інтері.
  • Останнім клубом Снейдера був катарський Аль-Гарафа.
  • Повішав бутси на цвях у 2019 році.
  • За кар'єру провів 573 матчі, у яких забив 152 голи та зробив 143 асисти.
  • У сезоні-2009/2010 у складі італійського Інтера став переможцем Ліги чемпіонів.
Автор: Софія Кулай