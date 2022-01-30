Ледь не заплутав у канатах: боксер із США відправив суперника у жахливий нокаут – відео побиття

Брюс Каррінгтон провів бій проти Стівена Брауна у США. Поєдинок був достроково завершений у другому раунді.

Яскравий нокаут

Поєдинок відбувся в андеркарді головного бою вечора у США між Робсоном Консейсао та Хав'єром Мартінесом. Зустріч Каррінгтона та Брауна видалась не менш цікавою та яскравою.

Дивіться також Онук Мухаммеда Алі в стилі діда нокаутував суперника за два раунди: руйнівне відео

Каррінгтон був явним фаворитом протистояння та вже з перших секунд кинувся в атаку. Завдяки активності зустріч була закінчена вже у другому раунді. Брюс побачив, що може добити суперника та викинув комбінацію бокових із аперкотом.

Від такої потужної серії ударів Стівен вже на напівзігнутих ногах продовжував бій, таки не встояв та впав на канвас. Суддя одразу сигналізував про дострокове завершення двобою. Браун ледь не заплутався у канатах та сильно гепнувся на настил.

Каррінгтон відправив суперника у глибокий нокаут. Для 24-річного Брюса ця перемога стала лише другою у професіоналах.

Для його опонента цей поєдинок став другим у кар'єрі та вперше програв на ринзі.

Переможець прокоментував бій, подякувавши Богу за поєдинок, який не завдав сильної шкоди йому та супернику Брюса.

Відео нокауту у бою