Данк через українця

Лень у матчі проти Міннесоти на майданчику провів майже 19 хвилин. За цей час українець набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та одне перехоплення.

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Ще у першій чверті центровий Міннесоти Наз Рід відзначився потужним данком. Поставив він його якраз через українця. І саме цей епізод став найкращим за підсумками ігрового дня в НБА.

Відео моменту за участі Леня

Окрім того, для Сакраменто цей матч закінчився поразкою з рахунком 114:134. Команда українця поки перебуває за межами плей-офф.