Епохальне досягнення: зірка НБА став найкращим бомбардиром в історії баскетболу

У середу, 3 квітня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них було встановлено історичний рекорд.

Торонто на своєму майданчику приймав Лейкерс. Матч закінчився з рахунком 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28).

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Леброн Джеймс учергове переписав історію баскетболу

Глядачі цього поєдинку стали свідками історії, яку переписав один з лідерів "озерних" Леброн Джеймс. Він набрав 23 очки, зробив 4 підбирання та віддав 9 результативних передач.

Перший з цих показників дозволив 39-річному американському баскетболісту обійти бразильця Оскара Шмідта та стати найкращим бомбардиром в історії баскетболу, подолавши відмітку в 49 737 очок, які свого часу набрав колишній рекордсмен.



Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу / Фото з соцмереж Basketball Forever

Зазначимо, що враховувалася не тільки клубна статистика, а й матчі за збірну на чемпіонатах світу та Олімпіадах.

. Оскар Шмідт завершив кар'єру у 2003 році. Його рекорд тримався понад два десятиліття. Він є член Зали слави ФІБА та Баскетбольної зали слави імені Нейсміта.

Нагадаємо, що раніше Леброн Джеймс установив ще одне фантастичне досягнення – він перший, хто набрав 40 тисяч очок у НБА, з чинних гравців жоден з баскетболістів не досягнув позначки навіть у 30 тисяч.