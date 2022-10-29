Король Джеймс побив історичний рекорд НБА: неймовірне досягнення легенди баскетболу

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс встановив новий рекорд за кількістю матчів, у яких він набирав 20 і більше очок. Ця знаменна подія відбулася під час матчу чемпіонату НБА.

У ніч на 29 жовтня Лос-Анджелес Лейкерс у матчі регулярного чемпіонату НБА поступився Міннесоті з рахунком 102:111. Лідер Лейкерс Леброн Джеймс набрав у цьому поєдинку 28 очок. Це дозволило 37-річному баскетболісту побити рекорд НБА за кількістю матчів з 20+ набраними очками.

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У Короля Джеймса тепер таких матчів 1135, у Карла Мелоуна – 1134, у Каріма Абдул-Джаббара – 1122. Інші переслідувачі мають менше тисячі таких матчів.