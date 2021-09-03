У лазні з хлопчиком за викликом: скандаліст Редкач після Ломаченка знайшов нову жертву – фото

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач опублікував черговий випад у бік свого колеги Максима Бурсака, з яким у нього інтернет-війна.

Іван Редкач після перепалок з Василем Ломаченко переключився на іншого українського боксера Максима Бурсака, виклавши в мережу пікантний знімок і пообіцявши продовження

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Раніше Редкач заявив, ніби Бурсак образив його рідних під час листування в соціальних мережах.

"П***р, я тебе в рот в***у і маму твою, потвора", - за словами Редкача, таке послання надійшло йому від Бурсака

Редкач зажадав від Бурсака вибачень і почав мстити, опублікувавши в Instagram фото з лазні, на якому, за словами Редкача, Бурсак відпочиває в компанії хлопчика за викликом.

"Макс, привіт. Ти мене заблокував в соцмережах, але це нестрашно, ти побачиш це. Я тебе перестану піарити з того ж дня, коли ти публічно вибачишся за свої висловлювання на адресу моєї сім'ї, моїх батьків. Якщо цього не станеться, я тебе зроблю популярнішим Дзюби в його кращі часи. У мене дуже багато є компромату на тебе, гарного відео. Нехай тебе діти дізнаються з іншого боку", – звернувся Редкач до Бурсаку.



Допис Івана Редкача / Скріншот

В описі Редкач конкретизував свою позицію:

"Максимка Бурсак, я обіцяю, і ти знаєш, що я зроблю! Відео дуже сильні – там, де ти був на свінгер-тусовці з Мінаєвим, і чим це для вас закінчилося. Докладу скрін з суду, щоб ти повірив. Час пішов".

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