Ексзірка ПСЖ та фіналіст чемпіонату світу потрапив у лікарню через передозування

Справи у Езек'єля Лавессі після закінчення кар'єри йдуть далеко не найкращим чином. Вже вдруге за півмісяця аргентинець був госпіталізований.

Футболісти нерідко псують свою репутацію через алкогольну чи навіть наркотичну залежність. Яскравий приклад – Артем Мілевський, який через зловживання алкоголем навіть був у комі та пройшов довге лікування.

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Зірковий аргентинець в халепі

Схоже, що подібні проблеми спіткали колись зіркового аргентинського форварда Езек'єля Лавессі. Місцевий журналіст Луїс Вентура повідомляє, що ексфутболіст опинився у медичному закладі.

Зазначається, що причиною госпіталізації стало передозування шкідливими речовинами. Незрозуміло, чи то мова про алкоголь, чи то про наркотики.

Відповідне рішення покласти Лавессі у лікарню прийняли його родичі після рецидиву передозування. Правда, син аргентинця спростував цю інформацію, зазначивши, що Езек'єль в порядку і за планом проходить курс реабілітації.

Зазначимо, що в кінці грудня Лавессі також опинився у госпіталі. Ексфорвард поступив із колото-різаною раною живота та переломом ключиці. Повідомлялось, що інцидент стався під час вечірки в домі аргентинця, причиною травм стала грошовий спір.

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Хто такий Езек'єль Лавессі