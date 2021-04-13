Клуб УПЛ підписав контракт із земляком Ліонеля Мессі

Представник чемпіонату України ФК Львів підсилив склад аргентинським хавбеком Лаутаро. Він поповнив команду минулого тижня і встиг дебютувати за дубль.

Швидше за все, підписання аргентинця є одним з перших кроків Львова в актив майбутнього сезону. У поточному сезоні гравець буде виступати за дубль, адже період дозаявок в першу команду закритий.

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Що відомо про Лаутаро

Лаутаро прийшов в статусі вільного агента. Він став одинадцятим легіонером у складі "містян".

Переважно грає в зоні атаки. Відомі в минулому футболісти Клаудіо Лопес, Рубен Соса і Іван Саморано позитивно відгукнулися про Лаутаро.

В Аргентині гравець захищав кольори Кільмеса і Сантамаріни.

На даний момент ФК Львів і Минай мають 15 очок і ділять останнє місце, але клуб із Закарпаття провів на матч менше.