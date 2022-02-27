Латвійський та фінський хокейні клуби вийшли зі складу КХЛ, де виступають переважно росіяни

Спортивні асоціації та атлети зі всього світу активно висловлюються щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хокеїсти з Латвії та Фінляндії ігнорують змагання за участі росіян.

Фінський Йокерит та латвійський Динамо вийшли зі складу списку учасників Континентальної хокейної ліги.

Дивіться також Міжнародна федерація дзюдо позбавила Путіна повноваження почесного президента та посла

Континентальна хокейна ліга – один із найбільших міжнародних чемпіонатів, у якому виступають переважно російські клуби, а також представники Європи та Азії.

У поточному розіграші турніру беруть участь 24 команди, з яких п'ять є іноземними.

Спершу КХЛ офіційно покинув фінський Йокерит. Фінська команда є однією з лідерів, вона вийшла у плей-офф турніру, проте все ж таки відмовилася від виступів.

Вслід за фінами турнір почали ігнорувати представники хокейного клубу Динамо (Рига). Вони заявили, що через вторгнення Росії в Україну вони не збираються продовжувати виступи у КХЛ.

Ухвалено рішення про вихід з КХЛ, що висловлює чітку позицію керівництва клубу. В умовах військової та гуманітарної кризи ми не бачимо можливості для співпраці з КХЛ,

– йдеться у зверненні Динамо (Рига).

Таким чином, у складі КХЛ залишилися лише три іноземні клуби: мінське Динамо, китайський Куньлунь Ред Стар, а також казахстанський Барис.