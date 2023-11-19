"Ла-ла-ла-ла-ла": латвійські фанати піснею нагадали світу, ким є російський диктатор – відео

У суботу, 18 листопада, відбулися чергові матчі кваліфікації до Євро-2024. В одному з них збірна Латвії на своєму полі приймала Хорватію.

Перемогу здобули гості з рахунком 0:2. Підсумковий результат було встановлено ще на 16-й хвилині матчу завдяки голам Ловро Маєра та Андрея Крамарича, пише 24 Канал.

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Латвійські уболівальники повторили легендарний хіт

Попри незадовільний перебіг подій на футбольному полі, місцеві фанати не сумували на трибунах. Наприкінці першого тайму вони виконали легендарну пісню про президента Росії Владіміра Путіна.

Таким чином латвійці вчергове розповіли світу, хто він, та що про диктатора думають громадяни Латвії.

Дивіться відео з латвійськими фанатами, які співають про Путіна

. У цей день Латвія святкувала 105-річчя своєї незалежності.

Нагадаємо, що вже не вперше цієї осені на стадіоні лунає легендарна пісня. У вересні також у матчі відбору до Євро-2024 литовські фанати душевно заспівали всім відомі рядки в матчі проти Сербії.

За це УЄФА покарала штрафом у 10 тисяч євро місцеву федерацію футболу, проте півзахисник Юстас Ласіцкас тоді заявив, що він із командою готовий сплачувати штрафи з премій за такий перформанс.

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. Пісня "Путін – х***о" була заснована у 2014 році після початку війни Росії проти України. Вперше вона була виконана фанатами Металіста та Шахтаря напередодні очної зустрічі, після чого стала хітом на українських стадіонах, а згодом і закордонних.