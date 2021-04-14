Агента застрелили в авто

Романа Беззубова вбили в одному з мікрорайонів Риги. Повідомляється, що Беззубов рухався по одній з вулиць міста, де йому перегородив шлях чорний BMW X5, з якого відкрили стрілянину.

До слова Помер відомий коментатор боксу Володимир Гендлін

Volkswagen агента з'їхав з дороги і збив одну з огорож. Також на авто видно сліди куль після події.

Повідомляється, що причетних до вбивства щонайменше двоє. Реєстраційні номери BMW X5 могли бути змінені – під час нападу вони на автомобілі були російські.



Місце вбивства / Фото Jauns.lv



Місце вбивства / Фото Jauns.lv



Місце вбивства / Фото Jauns.lv

Що відомо про Беззубова