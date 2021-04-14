Агента застрелили в авто
Романа Беззубова вбили в одному з мікрорайонів Риги. Повідомляється, що Беззубов рухався по одній з вулиць міста, де йому перегородив шлях чорний BMW X5, з якого відкрили стрілянину.
До слова Помер відомий коментатор боксу Володимир Гендлін
Volkswagen агента з'їхав з дороги і збив одну з огорож. Також на авто видно сліди куль після події.
Повідомляється, що причетних до вбивства щонайменше двоє. Реєстраційні номери BMW X5 могли бути змінені – під час нападу вони на автомобілі були російські.
Місце вбивства / Фото Jauns.lv
Місце вбивства / Фото Jauns.lv
Місце вбивства / Фото Jauns.lv
Що відомо про Беззубова
- Роман був футболістом і виступав у чемпіонаті Латвії. Провів понад 300 матчів. Пізніше він став агентом і працював у компанії BR-Sport Agency.
- Крім інших, Буззубов представляв інтереси 22-річного українського хавбека Миколи Мусолітіна та воротаря Андрія Кожухаря.