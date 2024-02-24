Росіяни з грандіозною помпою відкрили нікому непотрібний фестиваль "Ігри майбутнього". На відкриття ганебних змагань приїхав навіть міжнародний злочинець Владімір Путін.

Читайте також Терористам не місце в хокеї: відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань продовжено

Латвійські та естонські хокеїсти зіграли на "Іграх майбутнього"

Щоб продемонструвати світу свою відкритість, терористи запросили для участі у змаганнях спортсменів з різних країн. Зокрема у хокейному турнірі взяли участь латвійські та естонські спортсмени. Вони зіграли у складі об'єднаної команди Baltic Select.

За повідомленням ЗМІ, у фіджитальному турнірі з хокею взяли участь сім латвійських спортсменів. Наступного дня Латвійська федерація оголосила про призупинення ліцензій спортсменів.

До санкцій приєдналася Естонія. У складі Baltic Select було три людини з естонського клубу Вялк 494. Усі вони були позбавлені ліцензій.

Федерація хокею Естонії припиняє дію ліцензій усіх хокеїстів, які грають у хокейних лігах країни, які взяли участь у фестивалі "Ігри майбутнього", що проходить у Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Латвія діяла згідно з постановою Сейму, який ухвалив зміни до закону про спорт. Він забороняє збірним Латвії з ігрових видів спорту участь в одних турнірах з росіянами та білорусами.

До слова. У церемонії відкриття "Ігор майбутнього" брали участь "нейтральні" росіяни: фігуристка-допінгістка Каміла Валієва, олімпійський чемпіон Нікіта Нагорний, який очолює російську військову організацію "Юнармія", колишній футболіст Андрєй Аршавін та інші.