Рома була близькою до камбеку, але програла Лаціо у матчі з 5 голами

Рома 26 вересня зіграла проти Лаціо у 6-му турі Серії А. "Орли" переграли суперника у гольовій перестрілці.

Лаціо – Рома 3:2

Голи: Мілінкович-Савич, 11, Педро, 19, Андерсон, 63 – Ібанез, 41, Верету, 69 (п)

На фанатів чекала цікава зустріч між двома рівними командами. Лаціо вже на 11-й хвилині шокувало гостей. Мілінкович-Савич відгукнувся на подачу Андерсона та розстріляв володіння Роми з близької відстані – м'яч полетів прямо під поперечину, 1:0.

Дивіться також Гравець Вереса розірвав виконанням гімну України перед грою з Шахтарем: відео

Вже через вісім хвилин господарі подвоїли перевагу. Фанати "орлів" були просто шоковані таким потужним початком матчу від улюбленої команди. Іммобіле підхопив м'яч у центрі поля, протягнув його ближче до штрафного та віддав передачу на вільного Педро. Півзахисник більярдним ударом в один дотик спрямував м'яч у ворота Роми – 2:0.

Багато боротьби було на полі, все до середини першого тайму команди заробили по одному попередженню.

Чудовий момент на 27-й хвилині змарнували підопічні Жозе Моурінью. Дзаньоло найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. Але м'яч після удару головою влучив у стійку, а на добиванні ніхто не зумів зреагувати. М'яч до рук забрав голкіпер Рейна.

Наприкінці першого тайму "вовки" скоротили рахунок у зустрічі. Ібанез був найкращим на другому поверсі після подачі з кутового від Верету – 2:1.

Команди пішли на перерву за мінімальної перевагу господарів.

Тайм нереалізованих моментів

Верету не очікував, що м'яч після подачі дійде до його ніг. Тому м'яч рикошетом від футболіста вилетів за межі поля. Хоча міг бути чудовий гольовий момент у Роми.

Іммобіле наважився на удар із дальньої відстані – поруч з воротами. У середині другої 45-хвилинки господарі забили третій гол у ворота Патрісіу. Іммобіле вибіг у стрімку контратаку після розкішного пасу з глибини поля. Чіро пошив у дурні захисника та віддав на вільного Андерсона, який ударом в один дотик забив свій перший гол у зустрічі – 3:1.

Пенальті! Не минуло й десяти хвилин, як Рома знову скоротила перевагу суперника. Гравець Лаціо сфолив у власному штрафному, арбітр вказав на 11 метрів. Суддя перевірив епізод за допомогою ВАР та не змінив свого рішення – пенальті у ворота Лаціо. До позначки підійшов Верету. Рейна вгадав кут удару, але не зумів дотягнутись – 3:2.

Дзаньоло міг оформити дубль. Ніколо з гострого кута розстрілював володіння Лаціо – Рейна у феноменальному стрибку парирував постріл.

Знову активний Іммобіле загрожував воротам суперника. Нападник майстерно обіграв захисника, але його потужний удар відбив воротар Роми. Через декілька хвилин Чіро знову міг забити.

Лаціо переграв Рому у гольовій перестрілці на власному полі – 3:2. "Орли" з 11 очками наближаються до Роми, у якої на один бал більше. Підопічні Мауріціо Саррі йдуть шостими, а команда Жозе Моурінью – четверта.

Лаціо – Рома відеоогляд