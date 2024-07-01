Не смішіть Суркіса: італійський гранд визначився із сумою, яку готовий викласти за лідера Динамо

Римський Лаціо проявляє інтерес до зірки збірної України, який запалив на Євро. Втім задовольнити фінансові апетити президента Динамо буде складно.

Збірна України невдало виступила на Євро-2024. Команда Сергія Реброва набрала чотири бали, але посіла останнє місце у групі та не вийшла у плей-оф.

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Динамівець близький до Серії А

Втім кілька гравців "синьо-жовтих" змогли вдало проявити себе на турнірі в Німеччини. Серед них – лідер Динамо Микола Шапаренко, який у матчі проти Словаччини оформив гол та результативну передачу.

Реальний інтерес до 25-річного футболіста проявляє римський Лаціо. "Орли" бачать у Миколі заміну для Луїса Альберто, який цього літа перебрався в катарський Аль-Духаїль.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Лаціо готує пропозицію Динамо у розмірі 10 мільйонів євро. Це суттєво розходиться із апетитами президента киян Ігора Суркіса, який заявляв, що Шапаренко коштує 300 мільйонів.

Втім цінник на Миколу може бути зниженим через те, що за рік у нього спливає контракт із "біло-синіми". Ресурс Transfermarkt оцінює українця у 9 мільйонів євро.

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Кар'єра Миколи Шапаренка

Микола є вихованцем Динамо, хоча на дорослому рівні дебютував у складі Маріуполя. У складі "біло-синіх" півзахисник почав виступати з 2017 року, оформивши 23 голи у 170 матчах.

За цей час Шапаренко виграв УПЛ, двічі Кубок та тричі Суперкубок України. Також на його рахунку 33 матчі за збірну України, в яких він оформив по два голи та асисти.