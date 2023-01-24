Лаціо виніс Мілан в ефектному матчі: в Італії йде палка гонка за місцями в ЛЧ – відео голів

Римська команда красиво переграла прямого конкурента за топ-четвірку. П'ять команд боряться за три путівки в головний єврокубок, тоді як чемпіонство вже майже у Наполі.

Лаціо – Мілан 4:0

Голи: Мілінкович-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен), Феліпе Андерсон, 75.

В Італії завершився 19 тур Серії А, а з ним і перше коло. В останньому матчі туру між собою зійшлись претенденти на місця в Лізі чемпіонів – Лаціо та Мілан, пише 24 канал.

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Команда Мауріціо Саррі відставала від суперника на чотири очки, а також не могла розраховувати на свого головного бомбардира Чіро Іммобіле. У Мілана ж вилетів Тео Ернандес, тоді як до відсутності Ібрагімовича та Меньяна вже звикли.

Гра в одні ворота

Гра пройшла повністю за сценарієм Лаціо. Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок завдяки млявій грі суперника у своєму майданчику. Мілінкович-Савич без проблем добив м'яча у ворота після прострілу від Дзакканьї.

А перед перервою вже сам Маттія збільшив рахунок. Марушич забіг по флангу і отримав м'яч вже у майданчику Мілана. Його удар з гострого кута прийняла на себе стійка, але першим на добиванні був як раз Дзакканьї, який оформив вже восьмий гол в Серії А.

Мілан перехопив ініціативу по перерві, але до небезпечних ударів справу не доводив. Натомість римляни отримали право на пенальті в середині другого тайму. Після прострілу на Педро Калулу скосив іспанця у штрафній зоні і Луїс Альберто реалізував вирок.

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Боротьба за топ-четвірку загострюється

Жирну крапку на 75 хвилині поставив Феліпе Андерсон, який вдало скористався передачею від того ж таки Луїса Альберто. Перемога дозволила Лаціо наздогнати Інтер та Роми і обійти їх за додатковими показниками.

ВІдеоогляд матчу Лаціо – Мілан:

"Орли" тепер треті, всього в одному балі позаду від Мілана. Впевненим лідером Серії А залишається Наполі, яке після першого кола має аж 12 очок гандикапу перед найближчим переслідувачем.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 16 2 1 46-14 50 2 Мілан 11 5 3 35-24 38 3 Лаціо 11 4 4 35-15 37 4 Інтер 12 1 6 38-25 37 5 Рома 11 4 4 25-16 37 6 Аталанта 10 5 4 37-23 35 7 Удінезе 7 7 5 27-21 28 8 Торіно 7 5 7 19-20 26 9 Емполі 6 7 6 17-22 25 10 Ювентус 11 5 3 30-15 23* 11 Фіорентина 6 5 8 21-25 23 12 Болонья 6 5 8 24-30 23 13 Монца 6 4 9 23-28 22 14 Лечче 4 8 7 18-22 20 15 Спеція 4 6 9 17-30 18 16 Салернітана 4 6 9 23-37 18 17 Сассуоло 4 5 10 18-29 17 18 Верона 3 3 13 17-31 12 19 Сампдорія 2 3 14 8-32 9 20 Кремонезе 0 8 11 14-33 8

* – з Ювентуса було знято 15 очок за фінансові махінації