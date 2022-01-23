Аталанта без Маліновського розділила очки з Лаціо: відеоогляд матчу

Лаціо у суботу, 22 січня, приймало Аталанту у центральному матчі 23-го туру Серії А. Руслан Малиновський вже другий матч поспіль не потрапляє в заявку команди.

Лаціо – Аталанта 0:0

Український півзахисник Аталанти не потрапив у заявку на гру. Раніше повідомлялося, що футболіст не може вийти не поле, оскільки немає щеплення проти коронавірусу.

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Проте офіційних коментарів стосовно цієї інформації у клубі не давали. Дружина футболіста заперечує чутки про відсутність вакцинації у Руслана.

У першому таймі жодна з команд не відзначилася результативною дією. У активі обох команд було 2 неточних і негострих удари.

Футболісти розворушилися на 60-й хвилині матчу. У Лаціо була можливість відкрити рахунок. На 64-й хвилині Дзакканьї прорвався і влучив у стійку.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні миттєво відреагували. Мірінчук пробив у площину – м'яч пройшов поруч з каркасом.

Зустріч закінчилася нульовою нічиєю.

Аталанта посідає четверте місце турнірної таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на 10 очок. Лаціо перебуває на шостій позиції.

У наступних матчах, що відбудуться 6 лютого, Аталанта зіграє з Кальярі, а Лаціо зустрінеться з Фіорентіною.

Відеоогляд матчу