Невідкладна справа: гравець Барселони зник в туалеті під час матчу ЛЧ, команда грала в меншості

Ламін Ямал потрапив у дуже нестандартну ситуація. Та от навряд у футболіста був вибір.

Форвард Барселони пішов у туалет під час матчу Ліги чемпіонів і не повернувся на поле. Каталонці певний час грали у меншості.

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Насичений день для Ямала

Барселона в рамках другого туру Ліги чемпіонів гостювала у Порту. "Синьо-гранатовим" вдалось мінімально здолати свого суперника із рахунком 0:1. У стартовому складі каталонців з'явився молодий талант Ламін Ямал, який став до того ж наймолодшим гравцем Ліги чемпіонів, який виходив на поле з перших хвилин матчу. На сьогодні іспанцю виповнилось 16 років та 83 дні, а раніше статус наймолодшого гравця старту в історії турніру належав Селестіну Бабаяро (Андерлехт). Нігерієць встановив попередній рекорд у віці 16 років та 86 днів.

Та от Ямал відзначився не тільки неймовірним досягненням, а й також влаштував курйоз дня у Лізі чемпіонів. Діло в тому, що під час поєдинку з "драконами" Ламін відчув біль у животі і на 71-й хвилині гри вирішив піти у туалет. Та от талановитий нападник тривалий час не повертався на газон, тому головному тренеру каталонців Хаві довелось робити вимушену заміну і вже на 80-й хвилині замість Ямала вийшов Маркос Алонсо. Барселона грала у меншості 9 хвилини, проте перевагу Порту не конвертували у результат.

Нещодавно Барселона продовжила контракт з талановитим гравцем до 2026-го року (максимальний термін угоди для 16-річного футболіста за правилами ФІФА). Клаусула за форварда складе один мільярд євро.

Нагадаємо, що групу Н разом із Барселоною та Порту також формують Шахтар та Антверпен. У другому турі українці влаштували неймовірним камбек у грі з бельгійцями, відігравши три м'ячі. Таким чином, каталонці посіли перше місце у квартеті (6 очок), "дракони" та "кроти" ділять другу сходинку (по 3 пункти), а "червоні" опинились на останній позиції не набравши ще жодного бала.