Перевершив великого Пеле: нове досягнення вундеркінда збірної Іспанії

Юний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль продовжує підкорювати нові рекорди. Один з провідних гравців "Фурії роха" потрапив до стартового складу на півфінальний матч Євро-2024.

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 відбудеться півфінальний поєдинок між збірними Іспанії та Франції. Суперники визначать першого фіналіста турніру.

До теми У фінал Євро-2024 потрапить лише один: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Франція

Нове досягнення зірки "Фурії рохи"

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі стартовим складом команди. З перших хвилин матчу у Мюнхені на поле вийде юний Ламін Ямаль. Таким чином, іспанець стане наймолодшим гравцем (16 років і 362 дні) в історії чемпіонатів світу та Європи, які грали у півфіналі одного з цих турнірів.

Сімон, Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья, Родрі, Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс, Мората

Вінгер Барселони перевершив попереднє досягнення легендарного бразильця Пеле. У 1958 році "король футболу" зіграв у півфіналі чемпіонату світу проти Франції. У день матчу бразильцю було 17 років та 244 днів.

Ямаль на Євро-2024