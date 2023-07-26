Робить різницю на полі: у Ла Лізі насолоджуються грою Циганкова – фантастичне відео

Іспанська Жирона прилетіла у Манчестер, де проведе тижневий збір. Мічел взяв із собою в Англію 25 футболістів, серед яких й наш Віктор Циганков.

Вже 26 липня іспанський колектив зіграє проти Шеффілд Юнайтед. А поки Віктор Циганков готується до цього поєдинку проти англійського суперника, то у Ла Лізі смакують найкращі моменти за участю українця у минулому сезоні-2022/2023.

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Не перестають дивуватись грою українського футболіста

Пресслужба іспанської ліги зібрала в один ролик усі найкращі моменти колишнього динамівця у футболці Жирони.

У Ла Лізі коротко, але гучно підписали відео: "Диференційований футболіст". А це той ключовий гравець команди, який робить різницю на полі та може зламати хід поєдинку на користь свого клубу.

Відео найкращих моментів Циганкова за Жирону

Іспанський період у кар'єрі Віктора Циганкова

Циганков перейшов до Жирони взимку 2023-го та одразу став лідером колективу. Схоже, що Віктор знайшов свою команду у Європі, яка може дати старт для гри у ще іменитішому клубі.

Український правий вінгер підписав контракт із "червоно-білими" до кінця червня 2027 року.

Від моменту переходу Циганков провів за іспанський клуб 19 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 асистів. Віктор став першим українцем, який оформив дубль в одному поєдинку Ла Ліги.

Жирона з Циганковим зупинилась з крок від виходу у єврокубкову зону.

Товариський матч Шеффілд Юнайтед – Жирона відбудеться 26 липня о 15:00. Також у клубу Циганкова заплановані зустрічі з Блекберном, Наполі та Лаціо.