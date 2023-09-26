Каталонцям складно міцно спати: Ла Ліга не виключає варіанту з пониженням Барселони у класі

Каталонський колектив перебуває під тиском власних діянь. "Синьо-гранатові" можуть дорого поплатитись на скоєне.

Барселону можуть покарати пониженням у класі. Раніше гірка доля спіткала інший елітний іспанський колектив.

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Можливий фатальний фініш

На початку березня 2023-го в Іспанії розгорівся скандал довкола каталонського колективу. Діло в тому, що "синьо-гранатових" звинувачують у корупційній справі про підкуп колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітрів Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри. Найцікавіше, що можливе злодіяння відбулося 7 років тому.

Барселону продовжують переслідувати моторошне відгукування справи. Раніше каталонцям погрожували дискваліфікацією із єврокубків, через що іспанський гранд навіть роздумував над варіантом переїзду до азійської Ліги чемпіонів. Тепер ж "синьо-гранатові" взагалі можуть позбутися місця в еліті Іспанії. Статус Барселони ніяким чином не прийде на допомогу команді, а все залежатиме від рішення судді.

Сам факт спроби впливу – це злочин спортивної корупції. Цього достатньо, щоб порушити відповідну дисциплінарну справу. Санкції варіюються від попередження до пониження в класі. Пояснень потрібно давати набагато більше. Чи призвело б це до виключення Барселони з Ла Ліги? Якщо суддя так скаже... то так. Це те, що вирішує суд, як він зробив з Ельче кілька років тому. Єдине, що я можу – це засудити певні факти, і я їх засуджую. Санкції – це не моя відповідальність,

– сказав президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Все йде, як по маслу