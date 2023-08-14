Стартував продаж квитків на матч збірної України з футболу проти Англії: ціна та як придбати

У суботу, 9 вересня, збірна України з футболу зіграє свій четвертий матч у відборі до Євро-2024. Суперником команди Реброва буде лідер групи – збірна Англії.

Гра відбудеться у Вроцлаві на "Tarczyński Arena". Саме на цьому стадіоні 26 серпня буде захищати свої титули Олександр Усик в бою проти Даніеля Дюбуа.

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Інструкція та інформація щодо придбання квитків

Українська асоціація футболу оголосила, що квитки з 14 серпня є в наявності. Ціна стартує від 50 злотих (приблизно 450 гривень).

Квитки можна придбати лише за посиланням на сайті MTicket. Продаж здійснюватиметься у два етапи:

Перші два дні уболівальники купують квитки лише за криптовалюту. За два дні до криптовалюти додаються інші форми оплати за квитки.

Для придбання квитка необхідно обрати категорію та кількість. Один уболівальник може купити до чотирьох квитків. Після оплати вони прийдуть на електронну адресу, яку вказав замовник. Усі квитки є іменними, а вхід на стадіон буде здійснюватися шляхом звірки квитка та документа кожної особи.

Зазначається, що квитки потрібно роздруковувати в хорошій якості для швидкого зчитування штрих-коду на вході на стадіон або ж завантажити квиток на телефон для зчитування QR-код.

Повідомляється, що ворота стадіону буде відчинено за дві години до матчу.