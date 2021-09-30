Квитки на матч Шахтар – Реал: названа ціна

Шахтар розпочав продаж квитків на матч з мадридським Реалом в Києві. Квитки коштують від 150 гривень.

Донецький Шахтар оголосив про початок продажу квитків на домашній матч в груповому етапі Лізі чемпіонів проти мадридського Реала. Нагадаємо, що гра відбудеться 19 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00.

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Продаж квитків пройде у два етапи:

1-й етап (30 вересня – 1 жовтня) квитки зможуть придбати власники абонементів сезону 2021\22. Для них діє спеціальна знижка – 20% від вартості квитка у вільному продажі (4 квитки на руки). Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – у передплатників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до купівлі у своєму мобільному додатку та спеціальну знижку – 10% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки).

2-й етап (з 2 жовтня) стартує вільний продаж квитків від 150 до 17 тисяч гривень.

Квитки на матч "гірників" з Реалом можна придбати онлайн на shakhtar.com (від 30 вересня), на сайтах-партнерах клубу та в касах НСК "Олімпійський" в день матчу (зазначимо, що в день гри вартість буде вище, оскільки діє система динамічних цін).

Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, чинного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").

Нагадуємо, що досі діє масковий режим. Рекомендуємо мати запасні маски, щоб забезпечити перебування на стадіоні протягом усього часу.