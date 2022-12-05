На чемпіонаті світу 2022 тривають матчі першої стадії плей-офф. Вже відомі чотири чвертьфіналісти турніру, серед яких є і збірна Аргентини.

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На стадії 1/4 фіналу Мессі і компанія зіграють проти Нідерландів в Лусаїлі. Цей матч викликав ажіотаж у китайських вболівальників, які масово почали шукати і купляти квитки.

У всьому винна китайська мафія та невіра у Аргентину

Цим скористалася місцева мафія, яка перепродає тікети на матч ЧС-2022. Повідомляється, що ціна на звичайний пропуск на гру Нідерланди – Аргентина злетіла у п'ять разів.

Їх продають по 4500 євро, тоді як квитки преміум-класу – 7,5 тисяч. Головною причиною такого інтересу є персона Ліонеля Мессі, який, ймовірно, проводить свій останній Мундіаль і може оголосити про завершення міжнародної кар'єри після турніру.

Судячи з усього, китайці не вірять, що Аргентина може пройти "помаранчевих". Саме тому вони допускають, що саме цей матч стане останнім для Лео у футболці збірної.

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Нагадаємо, що на ЧС-2022 аргентинці невдало стартували, сенсаційно поступившись Саудівській Аравії (1:2). Втім, після цього підопічні Скалоні здолали Мексику та Польщу (обидві гри – по 2:0) і виграли групу. У 1/8 фіналу "альбіселесте" пройшли Австралію (2:1).

Що стосується Ліонеля Мессі, то він за 17 років награв 118 матчів за збірну Аргентини, забивши 94 голи. З них 9 Лео оформив на Мундіалях, випередивши за цим показником Дієго Марадону та Кріштіану Роналду.

Довідка. Матч Нідерланди – Аргентина пройде у п'ятницю, 9 грудня, на арені "Лусаїл Айконік Стедіум", де через два тижні має пройти фінал Мундіалю. Початок – о 21:00 за київським часом.