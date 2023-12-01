На рівні з Левандовським: відкриття УПЛ увійшов у топ-100 гравців світу за важливим показником

Футбол – це гра, котра з кожним роком все частіше базується на статистиці та аналітиці. Уболівальники та спеціалісти вираховують кожен показник, щоб порівняти того чи іншого гравця або команду.

Відомий аналітичний портал Football Observatory на підставі статистичних даних склав сотню найкращих футболістів світу за фінішингом. Серед тих, хто найкраще конвертує свої моменти для ударів у голи є й український гравець.

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Квасниця опинився у солідній компанії зірок

До списку увійшов 20-річний вінгер Руха Ілля Квасниця. Юний талант у середньому забиває 0,61 гола за матч, а 33 відсотки його ударів є результативними. За рейтингом реалізації він перевершує зірок першої величини Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе, які мають показники 29 та 26 відсотків відповідно.

З урахуванням багатьох показників підсумковий індекс Іллі Квасниці складає 0,153. Це дозволило йому розташуватися на 79-й сходинці по сусідству з легендарним Робертом Левандовським та випередити форварда Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле.

Очолив же список найкращих фінішерів світу англієць Гаррі Кейн із Баварії. Він у середньому забиває 1,57 гола за матч з реалізацією 37 відсотків ударів. У трійці також опинилися Сантьяго Хіменез з Феєнорда та Джуд Беллінгем із Реала. Повний список тут.

Зазначимо, що у добірку потрапили лише ті гравці, які мають регулярну ігрову практику та провели на полі щонайменше 720 ігрових хвилин у національному чемпіонаті-2023/2024.

. Це вже не перший престижний рейтинг, до якого потрапив Ілля Квасниця. Раніше він увійшов у топ-40 футболістів світу за індексом креативності.

Всього в нинішній кампанії УПЛ Ілля Квасниця забив 5 голів та віддав 3 асисти в 15 матчах УПЛ. Свій наступний поєдинок Рух проведе 4 грудня о 13:00 проти Зорі.