Відкриття сезону в УПЛ та лідер Динамо увійшли в топ-60 світу престижного футбольного рейтингу

Футбольні фанати дуже люблять різні добірки та статистичні порівняння. Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував цікавий рейтинг, у якому визначив найкращих гравців світу за створеними гольовими моментами в сезоні-2023/24.

Було проаналізовано дані 33 найсильніших національних чемпіонатів Європи з футболу. За підсумками чого було опубліковано топ-100 за даним критерієм.

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Квасниця та Буяльський потрапили до списку найкращих в Європі

Рейтинг визначався за індексом креативності гравців, який розроблений на основі даних Wyscout. Він розраховується додаванням кількості ключових передач (для гольових моментів) і очікуваних передач (залежно від небезпеки створених моментів) за 90 хвилин, а також зважуванням результату за спортивним рівнем зіграних матчів (як відсоткова різниця від загального середнього).

Що приємно, місце у престижному рейтингу знайшлося й двом українцям. Туди увійшли Ілля Квасниця з Руха та Віталій Буяльський з Динамо, які за системою гол плюс пас знаходяться в топ-3 в УПЛ-2023/2024.

Зазначимо, що до списку входили лише гравці, які мають більш-менш стабільну ігрову практику та провели на футбольному полі принаймні 630 хвилин у національному чемпіонаті за одну команду.

Найкреативніші гравці за версією CIES Football Observatory

Усман Дембеле (ПСЖ) Лерой Сане (Баварія) Ніко Вільямс (Атлетік)...

40. Ілля Квасниця (Рух)

59. Віталій Буяльський (Динамо)

Повний рейтинг топ-100 зі всіма статистичними даними за посиланням.

. Ілля Квасниця став одним іх наймолодших представників у цьому рейтингу. Він разом з Флоріаном Вірцом із Баєра та Йоганом Бакайоко з ПСВ є єдиними гравцями до 21 року.