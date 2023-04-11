Десять медалей плюс путівка на Європейські ігри: тріумфальний виступ збірної України з тхеквондо

У столиці Румунії завершився турнір з тхеквондо, де розігрувалася додаткова путівка на Європейькі ігри-2023. Українські спортсмени зібрали гарний врожай нагород різного гатунку.

Минулого вікенду у Бухаресті відбувся Кваліфікаційний турнір з тхеквондо до ІІІ Європейських ігор-2023. Це була остання можливість отримати додаткову путівку на престижні змагання.

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Чергова звитяга українських тхеквондистів

Блискуче виступила на престижних змаганнях збірна України. Наші спортсмени завоювали 10 нагород: 1 золоту медаль, 5 срібних та 4 бронзові. У підсумку українці посіли перше загальнокомандне місце та перше командне місце серед чоловіків.

Представник Харківщини Андрій Чумаченко разом із золотою нагородою виборов ще заповітну путівку на Європейські ігри-2023. Раніше 6 ліцензій наші атлети отримали завдяки рейтингу. Таким чином, збірна команда України на Європейських іграх буде представлена 7 спортсменами.

Медалісти збірної України з тхеквондо

"золото": Андрій Чумаченко (-68 кг)

Андрій Чумаченко (-68 кг) "срібло": Максим Маненков (-54 кг), Уляна Куц (-67 кг), Сімур Мірзоєв (-68 кг), Ірина Пипоть (-73 кг), Олександр Чумаченко (-74 кг)

Максим Маненков (-54 кг), Уляна Куц (-67 кг), Сімур Мірзоєв (-68 кг), Ірина Пипоть (-73 кг), Олександр Чумаченко (-74 кг) "бронза": Еріка Бригіда (-49 кг), Дар'я Костеневич (-57 кг), Марія Лабузова (-62 кг), Поліна Кучерява (-73 кг)

Нагадаємо, що III Європейські ігри відбудуться у польському Кракові. Змагання триватимуть з 21 червня по 2 липня 2023 року. Російські та білоруські спортсмени не братимуть участь у змаганнях. Відповідне рішення ухвалили організатори Ігор.