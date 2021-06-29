Барбовал з Корвалолом в атаці, а на воротах Бущан: курйозний склад збірної на Євро-2020

Збірна України грає історичний матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Минулі ігри так виснажили нерви вболівальників, що у мережі створили альтернативний – курйозний, склад команди.

Кумедний склад збірної створив спортивний портал. Автори жартома захотіли нагадати про те, що поєдинків за участю нашої збірної виходять нервовими.

Дивіться Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Заспокійливі замість гравців

На картинці замість стартового складу гравців української збірної у різних позиціях розмістили заспокійливі ліки. Так, "живою людиною", а не ліками на картинці залишили лише героя і рятівника минулих матчів – воротаря Георгія Бущана.

З таким складом уболівальникам буде спокійніше,

– підписали картинку автори.



Курйозний склад збірної України / Зображення Tribuna.com

Сама ж українська збірна заявила, що очікує нелегкої гри, проте команда налаштована на максимальний результат.

"Валідольний матч збірної України"

Збірна України 17 червня виграла у Північної Македонії з рахунком 2:1 у другому турі чемпіонату Європи-2020.

Поєдинок видався багатим на події та змусив понервувати українських уболівальників – його охрестили "валідольним".

29 червня збірна України вперше у своїй історії вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи. На Євро-2020 це сталося, зокрема, завдяки збірній Швеції.

Українці взяли участь у масовому флешмобі підтримки збірної, який започаткував Володимир Зеленський.

Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.