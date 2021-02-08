Футбольне ноу-хау: як Зінченко захищав стінку Ман Сіті лежачи на полі – відео

8 лютого 2021 , 07:47
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Джерело:

24 канал

Курйозний момент трапився в матчі 23-го туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті (1:4). В одному з епізодів господарі заробили небезпечний штрафний удар, а гості стали вибудовувати стінку.

Українець Олександр Зінченко вийшов в основі команди гостей. В одному з епізодів матчу українець захищав стінку знизу.

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Його партнеру, португальцю Рубену Діашу, місце розташування українця не сподобалося, і була внесена поправка.

Зінченко захищав стінку лежачи: дивіться відео

  • Цей результат залишив Ліверпуль (41 очко) на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ, Манчестер Сіті (48 очок) – перший.
  • У наступному турі "червоні" зіграють на виїзді з Лестером, а "містяни" прийматимуть Тоттенхем.