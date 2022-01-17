Курйоз на Australian Open: тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу, забувши правила – відео

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень у перший день Australian Open-2022 потрапила у курйозу ситуацію. Спортсменка відсвяткувала перемогу ще до того, як виграла поєдинок.

Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу

Інцидент стався у першому колі турніру в Мельбурні, коли Ціньвень зустрічалася з Александрою Саснович з Білорусі.

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В останньому сеті спортсменки з'ясовували сильнішу на тай-брейку. На турнірах серії Гренд Слем, окрім Ролан Гаррос, тай-брейк у вирішальній партії грається до 10 очок, а не звичних семи.

Ціньвень забула про правила й почала святкувати перемогу після того, як виграла сьоме очко.

Дивіться відео курйозного святкування Ціньвень



У підсумку Ціньвень таки довела сет до перемоги. 19-річна китаянка несподівано обіграла Александру Саснович з рахунком 2:1 (6:3, 1:6, 7:6).

У наступному колі китаянка зіграє проти потужної представниці Греції Марії Саккарі.