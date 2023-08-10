Останній шанс для Луніна в Реалі: Куртуа пропустить більшу частину сезону – що сталося

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа отримав жахливу травму. У 2023 році на футбольному полі його очікувати не варто.

Своє пошкодження футболіст отримав на тренуванні, після чого покинув розташуванні бази у сльозах. Одразу стало зрозуміло, що у бельгійця серйозна травма.

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Приблизно 6 місяців Куртуа буде поза складом Реала

Тібо Куртуа зробили медичне обстеження, на якому підтвердилися найстрашніші прогнози. У бельгійського воротаря одна з найнеприємніших футбольних травм.

Після обстеження нашого гравця Тібо Куртуа у нього діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями гравця чекає операція,

– йдеться у заяві клубу.

Таким чином, Андрій Лунін наступний матч із великою ймовірністю проведе в основному складі "вершкових". Мадридський Реал у першому турі чемпіонату Іспанії 12 серпня зустрінеться на виїзді з Атлетіком із Більбао.

. Раніше була інформація, що Андрій Лунін може перейти до Вільярреала , який робив офіційну пропозицію Реалу, але тепер все може змінитися.

Наразі відомо, що мадридський Реал терміново розпочав пошук нового голкіпера й розглядає варіанти з Кепою із Челсі та Де Хеа, який є вільним агентом. Проте невідомо, чи цікавий їм буде варіант, з урахуванням, що місце Куртуа в основі є залізобітонним, а ці голкіпери навряд чи погодяться бути дублерами.