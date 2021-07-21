Ворскла дебютує у Лізі конференцій: прогноз на матч проти КуПСа
Джерело:24 канал
У четвер, 22 липня, полтавська Ворскла дебютує у новому турнірі Ліга конференцій. Букмекери дали прогноз на матч 3-го кваліфікаційного раунду проти КуПСа.
Ворскла починає шлях у єврокубках
КуПС вже провів дебютний матч у новому турнірі Ліга конференцій. Фінський клуб у попередньому раунді переграв Ноа з Вірменії. Перша гра завершилась мінімальною перемогою вірменських футболістів. А от у матчі-відповіді фіни взяли реванш та знищили суперника – 5:0.
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КуПС не є відомим клубом у Європі, але Ворсклі слід обережно грати проти цього суперника. Клуб шість разів ставав чемпіоном Фінляндії. Завдяки таким здобуткам є регулярним учасником кваліфікації єврокубків.
- У сезоні-2020/21 КуПС розпочинав виступ у Лізі чемпіонів, звідки вилетів у першому ж раунді від Мольде. Згодом фіни програли Клужу у плей-офф Ліги Європи.
- Ворскла завершила минулий сезон на 5 місці в УПЛ.
Якщо підопічним Юрія Максимова вдасться вийти у наступне коло, то там на них чекатиме зустріч проти переможця пари Астана / Аріс.Перший матч 3-го кола кваліфікації Ліги конференцій КуПС – Ворскла відбудеться 22 липня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.
Прогноз від Favbet
Ворсклу вважають фаворитом цього протистояння. Перемога полтавського клубу у першій грі оцінена у 2,48. Звитяга фінської команди – 2,65. Мирова у цій зустрічі теж не є виключенням – 3,25.
Вже перед першим матчем вихід ворсклян у наступний раунд турніру оцінений краще – 1,52, а КуПСа – 2,35.
Швидше за все, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами – 1,78.
Букмекери вірять, що тотал поєдинку буде більше 2.0 – 1,50. Менше 2.0 – 2,34. Якщо сумніваєтесь, яка команда вийде переможцем із цього протистояння, то можна зробити ставку на подвійний шанс.
- Перемога КуПСа або нічия – 1,44
- Перемога КуПСа або звитяга Ворскли – 1,25
- Мирова або тріумф Ворскли – 1,38.