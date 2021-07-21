Ворскла дебютує у Лізі конференцій: прогноз на матч проти КуПСа

У четвер, 22 липня, полтавська Ворскла дебютує у новому турнірі Ліга конференцій. Букмекери дали прогноз на матч 3-го кваліфікаційного раунду проти КуПСа.

Ворскла починає шлях у єврокубках

КуПС вже провів дебютний матч у новому турнірі Ліга конференцій. Фінський клуб у попередньому раунді переграв Ноа з Вірменії. Перша гра завершилась мінімальною перемогою вірменських футболістів. А от у матчі-відповіді фіни взяли реванш та знищили суперника – 5:0.

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КуПС не є відомим клубом у Європі, але Ворсклі слід обережно грати проти цього суперника. Клуб шість разів ставав чемпіоном Фінляндії. Завдяки таким здобуткам є регулярним учасником кваліфікації єврокубків.

У сезоні-2020/21 КуПС розпочинав виступ у Лізі чемпіонів, звідки вилетів у першому ж раунді від Мольде. Згодом фіни програли Клужу у плей-офф Ліги Європи.

Ворскла завершила минулий сезон на 5 місці в УПЛ.

Якщо підопічним Юрія Максимова вдасться вийти у наступне коло, то там на них чекатиме зустріч проти переможця пари Астана / Аріс.

Прогноз від Favbet

Перший матч 3-го кола кваліфікації Ліги конференцій КуПС – Ворскла відбудеться 22 липня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Ворсклу вважають фаворитом цього протистояння. Перемога полтавського клубу у першій грі оцінена у 2,48. Звитяга фінської команди – 2,65. Мирова у цій зустрічі теж не є виключенням – 3,25.

Вже перед першим матчем вихід ворсклян у наступний раунд турніру оцінений краще – 1,52, а КуПСа – 2,35.

Швидше за все, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами – 1,78.

Букмекери вірять, що тотал поєдинку буде більше 2.0 – 1,50. Менше 2.0 – 2,34. Якщо сумніваєтесь, яка команда вийде переможцем із цього протистояння, то можна зробити ставку на подвійний шанс.