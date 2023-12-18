У чемпіонаті Мексики стався кумедний випадок. Воротар попри вилучення перебував на стадіоні.

Йдеться про воротаря Тигреса Науеля Гусмана, який підвів свою команду у фіналі мексиканського чемпіонату. Його клуб поступився Америці Мехіко, матч закінчився з рахунком 0:3, передає 24 Канал.

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Як воротар переховувався під ковдрою

Воротаря вилучили у додатковий час у грі проти Америка. Він отримав другу жовту картку підряд.

Однак голкіпер вирішив не йти в роздягальню, натомість сховався під спонсорську ковдру за воротами, щоб звідти спостерігати за грою на стадіоні.

Як воротар спостерігав за грою під ковдрою: дивіться відео

Турнірне становище команди