Йдеться про воротаря Тигреса Науеля Гусмана, який підвів свою команду у фіналі мексиканського чемпіонату. Його клуб поступився Америці Мехіко, матч закінчився з рахунком 0:3, передає 24 Канал.
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Як воротар переховувався під ковдрою
Воротаря вилучили у додатковий час у грі проти Америка. Він отримав другу жовту картку підряд.
Однак голкіпер вирішив не йти в роздягальню, натомість сховався під спонсорську ковдру за воротами, щоб звідти спостерігати за грою на стадіоні.
Як воротар спостерігав за грою під ковдрою: дивіться відео
Турнірне становище команди
- Тигрес у першій зустрічі проти Америки зіграв у нічию (1:1). У другому матчі також не зміг перемогти, тому програв фінал національного турніру із сумарним рахунком 1:4.
- На першому місці в чемпіонаті Мексики наразі перебуває Америка Мехіко, команда має у своєму активі 40 болів.
- А от Тигрес перебуває на 3-й сходинці, команда має 30 пунктів.