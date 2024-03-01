"Два роки різниці": дружина Зінченка опублікувала кумедне фото з доньками

Дружина гравця збірної України та лондонського Арсеналу Влада Седан опублікувала кумедне фото з доньками. На світлині вона грається з дітьми.

Влада опублікувала фото у своєму інстаграмі. На ньому донька Єва та Лея.

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Кумедне фото доньок Зінченка

"Два роки різниці виглядають приблизно так", – написала вона.



Як виглядають доньки Зінченка / Фото з інстаграму Влади

Коли Зінченко може повернутися до виступів

Олександр Зінченко пропустив чотири останні матчі Арсеналу через травму литкового м’яза. Спочатку очікувалося, що йому знадобиться менше часу на відновлення, однак лікування розтягнулося на місяць.

Мікель Артета сподівається, що український захисник може вийти на поле у березні у матчі проти Шеффілда.

Нагадаємо, що Олександр перейшов в Арсенал влітку 2022 року із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.

, що Олександр і Влада одружилися у 2020 році. Старша донька Єва народилася в серпні 2021 року, а молодша Лея – в серпні 2023 року.