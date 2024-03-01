"Два роки різниці": дружина Зінченка опублікувала кумедне фото з доньками

1 березня 2024, 17:51
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Джерело:

інстаграм Влади Сідан

Дружина гравця збірної України та лондонського Арсеналу Влада Седан опублікувала кумедне фото з доньками. На світлині вона грається з дітьми.

Влада опублікувала фото у своєму інстаграмі. На ньому донька Єва та Лея.

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Кумедне фото доньок Зінченка

"Два роки різниці виглядають приблизно так", – написала вона.


Як виглядають доньки Зінченка / Фото з інстаграму Влади

Нагадаємо, що Олександр і Влада одружилися у 2020 році. Старша донька Єва народилася в серпні 2021 року, а молодша Лея – в серпні 2023 року.

Коли Зінченко може повернутися до виступів

  • Олександр Зінченко пропустив чотири останні матчі Арсеналу через травму литкового м’яза. Спочатку очікувалося, що йому знадобиться менше часу на відновлення, однак лікування розтягнулося на місяць.
  • Мікель Артета сподівається, що український захисник може вийти на поле у березні у матчі проти Шеффілда.
  • Нагадаємо, що Олександр перейшов в Арсенал влітку 2022 року із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.
Автор: Юрій Семенюк