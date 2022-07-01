Динамо втратило нападника через специфічну травму

Не лише поповнення відбулось у розташуванні Динамо. У лазарет київського клубу прибув форвард Владислав Кулач.

Втрата нападника

У тренувальному процесі Динамо був відсутній 29-річний футболіст групи атаки. Владислав Кулач пропускає підготовку період підготовки до нового сезону через специфічну травму. У нападника стресовий перелом стопи.

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Кулач вже декілька місяців бореться з цією хворобою. Зараз футболіст ходить із пресом. Після його зняття на Владислава чекають контрольні знімки, які покажуть, чи зможе гравець починати процес реабілітації, який триватиме два – три тижні.

Нагадаємо, що після прильоту у Швейцарію Динамо провело вже два контрольні поєдинки проти місцевих Іверлона та Лозанни. У першому поєдинку кияни розписали мирову 1:1, а у другій зустрічі зазнали поразки 2:0.

Після другого матчу у розташування команди прибули збірники та два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.

Попереду у "біло-синіх" ще декілька товариських поєдинків, які допоможуть підопічним Мірчі Луческу, якісно підготуватись до старту у єврокубках. Вже 20 липня Динамо зіграє у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

У найближчому товариському поєдинку Динамо зіграє проти швейцарського Сьона (2 липня).

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