Дніпряни непохитні: Жирона включала в трансфер Довбика нападника "молодіжки" України

Артем Довбик разом із Дніпром-1 готується до нового сезону, який розпочнеться для них вже 25 липня. Натомість іспанська Жирона вигадує нові варіанти, як підписати найкращого бомбардира УПЛ сезону-2022/2023.

Тепер з'явилась нова інформація про покращену пропозицію від клубу Віктора Циганкова. Виявилось, що у неї входили б не лише гроші, а й земляк Артема Довбика.

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Іспанці не втрачають надій

Жирона могла б задіяти у цьому трансфері 22-річного форварда збірної України U-21 та французького Труа Миколу Кухаревича, на якого не розраховують у Франції.

Іспанський клуб хотів скористатись можливістю своєї участі у мережі City Football Group, куди входити й Труа, аби таки переконати віцечемпіона України та оформити перехід найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023.

"Червоно-білі" просили фінансову допомогу у City Football Group. Адже Дніпро-1 хоче виручити за трансфер свого лідера 12-15 мільйонів євро. Але Жирона самотужки не зможе віддати такі гроші за Артема.

Жирона ж хотіла орендувати Довбика із правом викупу. Однак такий варіант не розглядає керівництво українського гранда, тому відхилив цю пропозицію.

Нагадаємо, що 50% на Довбика належить данському Мідтьюллану. Також Артем відносно нещодавно підписав новий контракт із дніпровським клубом, який розрахований до кінця червня 2025 року.

Що відомо про Миколу Кухаревича

Кухаревич розпочинав свою кар'єру у юнацьких командах луцької Волині, а у лютому 2020-го перейшов у львівський Рух.

Однак вже влітку 2021-го підписав контракт із Труа. Того ж року був орендований бельгійським Левеном.

У вересні 2022-го український нападник вже пішов в оренду у шотландський Хіберніан. Вкінці травня 2023-го року оренда закінчилась і Кухаревич повернувся у Труа.

Його контракт із французьким клубом розрахований до кінця червня 2026 року. Трансферну вартість Миколи оцінюють лише у 500 тисяч євро.

25 липня Дніпро-1 зіграє свій дебютний матч у Лізі чемпіонів. Дніпряни розпочнуть свій шлях із 2-го кваліфікаційного раунду. Суперником українців буде грецький Панатінаїкос. Початок зустрічі о 21:00 (з Києвом).