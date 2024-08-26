Ми перші у цій сфері, – Усик зізнався, куди інвестує свої гроші, які заробляє боксом

Олександр Усик протягом професійної кар'єри двічі ставав абсолютом у різних вагових категоріях. Це принесло йому не тільки світову славу, а й фінансове благополуччя.

Найбільший гонорар він отримав за бій проти Тайсона Ф'юрі. Українець не зізнався, яка це була сума, проте, за інформацією інсайдерів, він заробив у межах від 35 до 50 мільйонів доларів.

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Інвестиції Олександра Усика

Олександр Усик розповів, чи потрібно йому ще проводити поєдинки, щоб його фінансова історія не залежала від боксу. За словами спортсмена, він уже має декілька проєктів, які приносять йому дохід, тож бокс у житті українського чемпіона не має грошової мотивації:

Моя фінансова історія не залежить від боксу, думаю, вже після першого бою з Ентоні Джошуа. У мене були гроші, вкладені й до цього. Але ось після того бою з Ентоні, я думаю, це сталося остаточно.

Українець розповів, що він інвестує свої кошти в нерухомість і власний проєкт Ready to Fight, про який розповів детальніше.

"Ми називаємо його першою цифровою платформою для професійного та любительського боксу. Бокс як індустрія застряг у минулому столітті. Вам досі, щоб знайти спаринг-партнера, треба обдзвонювати свою телефонну книгу. Ready To Fight – це платформа, яка допоможе боксеру знайти команду, зал у будь-якій країні світу, яка допоможе підготуватися до поєдинку. Знайти агента, спонсора, зробити це безпечно. Спілкуватися з фанами, просувати себе, заробляти.

Під час підготовки до моїх останніх трьох поєдинків ми знаходили спаринг-партнерів уже на Ready to Fight. І навіть деякі мої опоненти також шукали спаринг-партнерів через наш застосунок. Ми перші у цій сфері", – заявив Усик.

Цікаво. Також Олександр Усик розповів, ким він себе бачить через 10 років. Українець заявив, що планує залишитися у спорті та може стати президентом ФБУ або ж міністром спорту.

Нагадаємо, що попереду на Олександра Усика очікує реванш із Тайсоном Ф'юрі. Він відбудеться 21 грудня й у ньому український боксер має заробити ще більшу суму, ніж у першому їх поєдинку.