Зірковий біатлоніст назвав трасу в Обергофі небезпечною для життя

Вже завтра стартує новий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Однак багато біатлоністів скаржаться на жахливий стан траси.

Зокрема, про це висловився лідер заліку Кубка світу з біатлону. Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо поділився думками про стан траси в Обергофі.

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Бьо-менший про умови в Обергофі

"Це, мабуть, найгірші умови, які я коли-небудь зустрічав у Обергофі. На трасі багато кори та каміння. Крім того, місцями дуже мало снігу. Спуски були небезпечними для життя.

Певно, сьогодні організаторам довелося прибирати каміння з траси, тож ніхто не розчищав пухкий сніг і не чистив килимки на стрільбищі", – сказав Бьо.

Виступи норвезького біатлоніста в сезоні

Наразі Бьо-молодший перебуває на першому місці в заліку, він має 484 бали. Цікаво, що далі в загальному рейтингу – його брат Тар'єй Бьо. У старшого брата 411 очок.

Йоганнесу впродовж сезону вдалося тричі піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Також він є переможцем й естафетних гонок.

Етап Кубка світу в Обергофі попередньо мав проходити чотири дні – з 4 до 7 січня. Однак через погодні умови організатори етапу повідомили, що перша гонка – чоловічий спринт – перенесена з четверга на п'ятницю, 5 січня. Причиною цього стало погіршення погодних умов: в Обергофі спостерігається сильний вітер, а також дощ замість снігу.