УЄФА запустив новий міжконтинентальний турнір: хто гратиме та коли відбудеться розіграш

Світовий клубний світовий футбол не стоїть на місці. Черговий новий проєкт запускає УЄФА спільно з Південноамериканською футбольною конфедерацією КОНМЕБОЛ.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) продовжують інтегрувати свої змагання. У рамках співпраці організації оголосили про створення нового турніру, який отримав назву Кубок виклику (Club Challenge).

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Дебютний розіграш Кубка виклику

Новий турнір складатиметься з одного матчу, в якому зустрінуться переможці Ліги Європи та Південноамериканського кубка, тобто других за силою континентальних змагань.

Матч триватиме 90 хвилин. В разі нічиєї команди не гратимуть додатковий час, а визначать переможця у серії післяматчевих пенальті. Тріумфатори будуть нагороджені кубком та медалями. Суддів цього матчу призначить УЄФА.

У першому розіграші Кубка виклику візьмуть участь іспанська Севілья та Індепендьєнте дель Вальє (Еквадор). Гра відбудеться 19 липня на домашньому стадіоні севільців "Рамон Санчес Пісхуан".

Перший поєдинок матиме назву на честь колишнього гравця Севільї Антоніо Пуерти, який загинув 2007 року у віці 22 років через зупинку серця.