Полісся у серії післяматчевих пенальті залишило без Кубка України Дніпро-1: відеоогляд матчу

Підопічні Юрія Калітвінцева здобули путівку до чвертьфіналу Кубка України. Переможець захоплюючого поєдинку визначився у футбольній лотереї.

Полісся – Дніпро-1 1:1 (5:4 по пен.)

Гол: Кушніренко, 90+2 – Адамюк, 77

Поєдинок у Житомирі став одним із центральних матчів розіграшу 1/8 фіналу Кубка України, повідомляє 24 Канал. Додаткової родзинки до зустрічі додавало суперництво колишніх зірок Динамо Юрія Калітвінцева та Юрія Максимова, які очолюють Полісся та Дніпро-1 відповідно.

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Бійцівський характер команди Калітвінцева

Ще кілька місяців тому Юрій Максимов був спортивним директором "вовків". Але непередбачувана тренерська доля звела його нинішню команду з колишньою у 1/8 Кубка України.

Матч виявився типовим для розіграшу Кубка. Ніхто із суперників не бажав поступатися та дарувати путівку до чвертьфіналу. Ініціативою більше володіли більш досвідчені гості. Саме команда Максимова на 77-й хвилині відкрила рахунок в матчі. Центрбек Дніпра-1 Сваток підключився до стандарту та подав до штрафного майданчику прямо на голову Адамюка. Удар захисника "спортклубівців" був бездоганним.

Коли другий тайм наближався до завершення, підопічні Калітвінцева відігралися. Кушніренко вчергове продемонстрував своє гольове чуття та пробив повз голкіпера дніпрян Волинця.

Тож вболівальників очікували овертайми. Підопічні Максимова зуміли відзначитися у воротах Бойка. Але арбітр зафіксував положення поза грою в Танчика.

В другому екстратаймі жахливу травму отримав хавбек Полісся Назаренко, який раніше грав за Дніпро-1. Молодий футболіст в ігровому епізоді невдало виконав підкат.

У серії післяматчевих пенальті точнішими були гравці Полісся, які продовжать виступ в турнірі. Дніпро-1 вслід за єврокубками вилетів з Кубка України.

Відеоогляд матчу Полісся – Дніпро-1