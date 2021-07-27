Кубок України з футболу: результати жеребкування першого попереднього етапу

Відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України. На цій стадії зіграють десять команд.

На першому попередньому етапі розіграшу Кубка України візьмуть участь вісім команд Другої ліги та дві команди аматорської ліги згідно з рейтингом за минулий сезон.

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Їх розбили на дві групи за географічним принципом, щоб командам не довелося далеко їхати на виїздний матч.

Результати жеребкування

Карпати (Львів) – АФСК Київ

Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) – Мункач (Мукачево)

Лівий Берег (Київ) – Полтава

Скорук (Томаківка, Дніпропетровська обл.) – Тростянець (Сумська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) – Любомир (Ставище, Київська обл.).

Матчі відбудуться 4 серпня 2021 року (базова дата). П'ять переможців першого етапу виходять до наступного етапу.

У другому попередньому етапі візьмуть участь команди Першої та Другої ліг (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу — 18 серпня 2021 року.