Кубок України з футболу: результати жеребкування перших двох етапів

21 липня 2023, 13:34
Читать новость на русском

В Україні знову розігруватимуть Кубок України з футболу. 21 липня відбулося жеребкування перших двох раундів турніру.

Два попередні сезони в Україні не визначали переможця Кубка. У 2022 році турнір було зупинено на стадії чвертьфіналу після повномасштабного вторгнення Росії. В сезоні 2022/2023 команди вирішили не проводити турнір через складність логістики. Тож чинним володарем кубка України весь цей час залишалося київське Динамо, яке перемогло ще у 2021 році.

Читайте також Готували пастку для Зозулі: російський клуб хотів підписати українського форварда

В сезоні 2023/2024 вирішили таки провести Кубок України. 21 липня провели жеребкування першого та другого етапів. Участь в жеребкуванні взяли головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та заступник командира 242 окремого батальйону Територіальної оборони старший лейтенант Максим Колесниченко.

У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд — чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів – 29 липня.

  • Матч 1. Миколаїв (Львівська область) – Фазенда (Чернівці)
  • Матч 2. Олімпія (Савинці) – Кудрівка (Чернігівська область)
  • Матч 3. Штурм (Іванків) – Юкса (Київ)

На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби – три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд Першої та Другої ліг. Базовий день матчів – 2 серпня.

  • Прикарпаття (Івано-Франківськ) – Карпати (Львів)
  • Металіст (Харків) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • Скала 1911 (Стрий) – Хуст
  • Поділля (Хмельницький) – Нива (Тернопіль)
  • Нива (Вінниця) – Агробізнес (Волочиськ)
  • Переможець матчу 1 – Буковина (Чернівці)
  • Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Полтава
  • Інгулець – Металург (Запоріжжя)
  • Переможець матчу 2 – Кремінь (Кременчук)
  • Локомотив (Київ) – Діназ (Вишгород)
  • Звягель (Житомирська область) – Чайка (Київська область)
  • Переможець матчу 3 – Нива (Бузова)
  • Чернігів – Лівий Берег (Київ)
  • Тростянець (Сумська область) – Реал Фарма (Одеса)
  • Маріуполь – Васт (Миколаїв)
  • Вікторія (Суми) – Дружба (Мирівка)

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.

Автор: Ігор Саджениця