Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/8 фіналу
31 серпня 2023, 12:24Читать новость на русском
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Саме на цій стадії турніру починають виступ вісім найкращих команд УПЛ минулого сезону.
В 1/8 фіналу Кубка України виступлять вісім переможців 1/16 фіналу. А також ще вісім команд, які минулого сезону посіли перші вісім місць в УПЛ.
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Під час жеребкування були сіяні та несіяні команди. Сіяні – це ті клуби, які лише зараз починають виступ в Кубку України. Але вони свої матчі точно проведуть на виїзді.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
- Верес (Рівне) – Шахтар (Донецьк)
- Металіст 1925 (Харків) – Ворскла (Полтава)
- Рух (Львів) – Олександрія
- Чорноморець (Одеса) – Кривбас (Кривий Ріг)
- Полісся (Житомир) – Дніпро-1 (Дніпро)
- Вікторія (Суми) – Минай (Ужгород)
- Оболонь (Київ) – Динамо (Київ)
- ФСК Маріуполь – Зоря (Луганськ)
Базовий день матчів – 27 вересня.