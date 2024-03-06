За крок до битви за трофей: коли та де відбудуться півфінали Кубка України

Українська асоціація футболу 6 березня оприлюднила місця проведення та час початку матчів 1/2 фіналу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2023/2024. Чотири клуби продовжують вести боротьбу за трофей.

До півфінальної стадії пробились чотири колективи – Шахтар, Чорноморець, Полісся та Ворскла. Матч 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 3-4 квітня.

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Міста та дати проведення півфіналів

Шахтар 3 квітня на "Арені Львів" прийме Чорноморець, а 4 квітня Ворскла гостюватиме на полі Полісся. Обидва матчі розпочнуться о 18:00.

Переможці півфіналів поїдуть у Рівне, де 15 травня на стадіоні "Авангард" визначать володаря трофея.

Пригадаємо, що у чвертьфінальних матчах Шахтар, Чорноморець та Ворскла здобули впевнені перемоги над Вікторією (0:3), Зорею (4:1) та Оболоню (0:3) відповідно. Натомість Полісся лише по серії пенальті зумів пройти Олександрію – основний час 0:0, а по 11-метрових 4:3 на користь "вовків".

15 травня визначиться перший володар Кубка України за два останні роки. Минулі роки турнір не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії. Останнім цей трофей над головою підіймали футболісти Динамо Київ у сезоні-2020/2021, коли у Тернополі переграли мінімально луганську Зорю. Той фінал закінчився лише у додаткових таймах, а автором переможного голу став нинішній лідер іспанської Жирони Віктор Циганков.