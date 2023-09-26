Помстились за осічку в УПЛ: Шахтар без проблем пройшов у чвертьфінал Кубка України

Донеччани вирішили зіграти основою в Кубку проти Вереса. Рівненці дали бій лише у першому таймі, тоді як після перерви "гірники" підтвердили свій статус фаворита.

Верес – Шахтар 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1.

Цього тижня у Кубку України 2023-2024 проходять матчі 1/8 фіналу. У стартовій грі раунду Рух поступився Олександрії через автогол капітана на останній хвилині, пише 24 канал.

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У другому матчі вівторка Верес приймав чинного чемпіона та лідера УПЛ Шахтар. Команда Сергія Лавриненка цього сезону вже відібрала у донеччан очки в чемпіонаті (1:1), а гра запам'яталась скандальним голом Матвієнка.

Попри напружений календар Патрік ван Леувен виставив на кубковий матч близький до основи склад. Із гравців ротації місце в основі отримали Чигринський та Міроші, тоді як інших лідерів коуч вирішив не берегти.

Гра очікувано пройшла під диктовку "гірників", але зламати оборону Вереса вийшло лише в середині другого тайму. Рахунок відкрив Кащук, який після пасу Бондаренка з гострого кута вразив ворота.

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А за три хвилини відзначився і сам Артем, який парашютом з лівого флангу перекинув Когута. Фінальну крапку у компенсований час поставив Очеретько. Олег замкнув простріл від Сікана. Таким чином, Шахтар виходить в 1/4 фіналу і в позитивному настрої готується до суботньої гри проти Ворскли.