Україна виграла медальний залік етапу Кубка cвіту з парабіатлону та лижних перегонів

У американському місті Мідвей завершився фінальний етап Кубка світу з парабіатлону та лижних перегонів, який тривав з 1 по 8 березня. Представники України здобули найбільшу кількість нагород.

У середу, 8 березня, відбулися масстарти на 20 кілометрів серед жінок та чоловіків. Скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами: бронзові медалі на рахунку Павла Баля та Людмили Ляшенко.

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Шквал медалей на Кубку світу

Загалом у змаганнях з парабіатлону та лижних перегонів взяли участь 18 команд. Збірна України була представлена 12 параатлетами.

На фінальному етапі Кубка світу українці здобули 33 нагороди, 12 з яких були найвищої проби. Таке досягнення дозволило збірній України очолити медальний залік. Українські спортсмени випередили збірну США, яка посіла другу сходинку. На рахунку "синьо-жовтих" 12 золотих, 9 срібних та 12 бронзових нагород.

Загальний медальний залік з парабіатлону та лижних перегонів

Україна – 12+9+12 (33) США – 7+3+2 (12) Канада – 4+8+7 (19) Норвегія – 3+0+0 (3) Японія – 2+1+1 (4) Швеція – 2+1+0 (3) Італія – 2+0+0 (2) Німеччина – 1+6+3 (10) Франція – 1+2+2 (5) Казахстан – 0+1+1 (2) Південна Корея – 0+0+1 (1)

Найтитулованішою спортсменкою стала Оксана Шишкова, яка виступала серед спортсменів з порушенням зору. На рахунку українки чотири "золота": три в парабіатлоні, а ще одна у лижних гонках.

Всі медалісти збірної України

Біатлон

" Золото": Тарас Радь (індивідуальна гонка + спринт + персьют, сидячи), Богдана Конашук (індивідуальна гонка + персьют, стоячи), Олександр Казік (індивідуальна гонка + спринт + персьют, з порушенням зору), Оксана Шишкова (індивідуальна гонка + спринт + персьют, з порушенням зору);

Тарас Радь (індивідуальна гонка + спринт + персьют, сидячи), Богдана Конашук (індивідуальна гонка + персьют, стоячи), Олександр Казік (індивідуальна гонка + спринт + персьют, з порушенням зору), Оксана Шишкова (індивідуальна гонка + спринт + персьют, з порушенням зору); "Срібло": Павло Баль (спринт, сидячи), Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка, стоячи), Ірина Буй (індивідуальна гонка, стоячи), Богдана Конашук (спринт, стоячи), Анатолій Ковалевський (індивідуальна гонка + персьют, з порушенням зору), Ярослав Решетинський (спринт, з порушенням зору);

Павло Баль (спринт, сидячи), Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка, стоячи), Ірина Буй (індивідуальна гонка, стоячи), Богдана Конашук (спринт, стоячи), Анатолій Ковалевський (індивідуальна гонка + персьют, з порушенням зору), Ярослав Решетинський (спринт, з порушенням зору); "Бронза": Василь Кравчук (індивідуальна гонка + спринт, сидячи), Григорій Вовчинський (спринт, стоячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка + персьют, стоячи), Ірина Буй (спринт, стоячи), Ярослав Решетинський (індивідуальна гонка + персьют, з порушенням зору).

Лижні перегони

"Золото": Оксана Шишкова (індивідуальна гонка вільним стилем, з порушенням зору);

Оксана Шишкова (індивідуальна гонка вільним стилем, з порушенням зору); "Срібло": Тарас Радь (спринт класичним стилем, сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка вільним стилем, стоячи);

Тарас Радь (спринт класичним стилем, сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка вільним стилем, стоячи); "Бронза": Тарас Радь (індивідуальна гонка вільним стилем, сидячи), Павло Баль (масстарт вільним стилем, сидячи), Людмила Ляшенко (масстарт вільним стилем, стоячи), Олександр Казік (індивідуальна гонка вільним стилем, з порушенням зору).

Нагадаємо, що збірна Україна стала найкращою командою чемпіонату світу-2023 з парабіатлону. Наші спортсмени виграли 15 нагород.