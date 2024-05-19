Ефектний камбек Харлан приніс перемогу: українські шаблістки виграли "золото" на Кубку світу
Джерело:НОК України
У болгарському Пловдиві відбувся черговий етап Кубка світу з фехтування. Збірна України за підсумком змагань вперше у сезоні 2023/24 здобула командне "золото".
Напередодні командних змагань лідерка збірної України Ольга Харлан виграла срібну медаль. У фіналі українка поступилася Сарі Бальцер із Франції (8:15).
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Золотий виступ українок на Кубку світу
У заключний день етапу Кубка світу у Пловдиві відбулися командні змагання. Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступ з перемоги над Алжиром (45:35).
У чвертьфіналі українки перемогли представниць з топ-5 світового рейтингу збірну США (45:38). За вихід у фінал наші шаблістки змагалися проти Франції – найсильнішої збірної світу. Наші дівчата впевнено обіграли француженок – 45:38.
У боротьбі за "золото" українки перемогли Іспанію (45:43). Перед виходом Харлан українки поступалися в рахунку – 37:40. Однак лідерка збірної України зуміла здійснити камбек та вирвати перемогу.
- Зазначимо, що у цьогорічному розіграші Кубка світу це третя командна медаль українок: в Афінах взяли "срібло", а "бронзу" – в Сінт-Нікласі.
- До речі, перед Олімпійськими іграми в Парижі на команду ще очікує чемпіонат Європи в Базелі (19-22 червня).