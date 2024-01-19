З Джимою та Підручним: склад збірних України на естафети Кубка світу з біатлону в Антгольці
Джерело:IBU
У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці відбудуться дві естафетні гонки: одиночна та класична змішані. У стартлисті нашої команди відбули значні зміни.
В італійському Антгольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. У суботу змагання продовжаться одиночною та класичною змішаними естафетами.
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Несподіваний склад збірної України
Тренери збірної України визначилися з учасниками естафет. Одиночну змішану естафету бігтимуть Артем Тищенко та Христина Дмитренко. У порівнянні з попередньою одиночною естафетою, яка відбулася в рамках першого етапу, в дуеті лише одна зміна: Дмитренко замінила Анастасію Меркушину.
А от квартет "синьо-жовтих" на класичну змішану естафету буде відрізнятися на сто відсотків: Артема Приму, Антона Дудченка, Ірину Петренко і Христину Дмитренко в Антгольці замінили Денис Насико, Дмитро Підручний, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.
До речі, участь Джими в естафеті була під питанням. Головний тренер збірної України Микола Зоц спочатку не планував її включати до стартового листа.
Склад збірної України
- Одиночна змішана естафета: Христина Дмитренко, Артем Тищенко
- Класична змішана естафета: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико, Дмитро Підручний