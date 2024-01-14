Медалі беруть лише норвежці: як українці пробігли заключну гонку етапу в Рупольдингу
У німецькому Рупольдингу п'ятий етап Кубка світу з біатлону завершився чоловічим персьютом. Серед українців забіг до топ-40 лише Денис Насико.
17 грудня у німецькому Рупольдингу чоловічою гонкою переслідування завершилася програма п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 60 найкращих біатлоністів світу за підсумками спринту, пише 24 Канал.
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Очки до загального заліку набрав лише Насико
Найкращим у складі збірної України став Денис Насико, який з двома промахами в пасиві фінішував 37-м. Решта "синьо-жовтих" фінішували за межами залікової зони.
Артем Тищенко завершив гонку 43-м, Тарас Лесюк посів 49 місце, а Віталій Мандзин став лише 52-м. Жодному з чотирьох українців не вдалося обійтися без штрафних кіл.
Всі медалі здобули норвезькі біатлоністи. Йоханнес Дале-Шевдаль виграв гонку, Ветле-С’ястад Крістіансен став срібним призером, а Йоганнес-Тінґнес Бьо змушений задовольнитися бронзовою нагородою.
Результат чоловічої гонки переслідування у Рупольдингу
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+2+0) 30:38,0
2. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+1+2) +1,7
3. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0+1+0) +2,4
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37. Денис Насико (0+1+1+0) +2:38,4
43. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:45,0
49. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +3:46,9
52. Віталій Мандзин (1+0+3+0) +4:07,8