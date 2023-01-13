Україна показала свій найкращий результат сезону в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону в цьому сезоні на етапах кубка світу поки без медалей. Але команда починає набирати хід. І в чоловічій естафеті в Рупольдингу поки показала найкращий результат.

Українська збірна зіштовхнулася з рядом проблем в цьому сезоні через травми та хвороби. Відтак склад команди постійно "тасується". І на естафету в Рупольдингу команда вийшла в такому складі: Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Для Прими та Дудченка це були перші гонки у 2023 році. А Насико дебютував в естафетних гонках на рівні Кубка світу.

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Загалом чоловіча збірна показала доволі достойний результат. Лише Богдан Цимбал під час стрільби лежачи не використав запасних патронів. На інших вогневих рубежах кожного разу було по одному промаху. Відтак і сім додаткових патронів. Але без додаткових кіл.

Першим серед українців стартував Прима. І передав естафету 12-им. Насико був другим на трасі серед українців. І показав хорошу ходьбу на старті, але втратив темп під кінець, тож і він передав естафету 12-им.

А от Цимбал таки зумів підняти команду вище. Сприяла цьому як і чиста стрільба лежачи, так і хороший хід на трасі. Тож він вже передавав естафету сьомим.

Антон Дудченко був навіть п'ятим через невдалу стрільбу суперників. Але на останньому колі йому довелося вже захищати шосту позицію, з чим він і впорався.

Це найкращий результат для збірної України в цьому сезоні в естафетах. До цього команда фінішувала на дев'ятій позиції в Контіолахті, а в Хохфільцені була 12-ю.

Перемогла ж збірна Норвегії, для якої це третя поспіль перемога в естафетах на етапах Кубка світу. При цьому норвежцям не завадило навіть коло штрафу та не надто вдалий старт.

Результати чоловічої естафети в Рупольдингу

1. Норвегія (1+7) 1:10:51.4

2. Німеччина (0+4) +20.1

3. Франція (1+7) +55.6

4. Швеція (1+15) +1:49.3

5. Італія (0+10) +1:56.8

6. Україна (0+7) +2:06.8